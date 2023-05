Decoro e tutela dell’ambiente: #abbiamonelcuore premia le idee più virtuose

Il decoro della città e degli spazi comuni è un aspetto che riguarda tutti. Allo stesso modo, anche la loro cura è una responsabilità che richiede il contributo di ciascuno di noi, nessuno escluso.

Proprio per premiare i migliori progetti sui temi della prevenzione della produzione di rifiuti, della qualità della raccolta differenziata e del decoro urbano, il Gruppo Hera - insieme ai Comuni di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo - promuove un concorso con premi fino a 2.000 euro che consentiranno di tradurre in realtà le idee presentate.

Sarà una giuria tecnica, composta da membri del Gruppo Hera, delle Amministrazioni comunali e da esperti di comunicazione e sostenibilità, a valutare le migliori proposte.

Una sfida che richiede coinvolgimento di tutta la collettività

Obiettivo del concorso è coinvolgere tutti nella sfida più attuale del nostro tempo: valorizzare le idee significa generare valore per i territori serviti, pensare ai luoghi come ad un insieme di risorse preziose e di persone che possono fare tanto, a partire dalle piccole abitudini quotidiane.

Per questo il concorso è aperto a: associazioni, aziende, esercizi commerciali, privati cittadini, gruppi formali o informali, scuole e insegnanti. Per far concorrere il proprio progetto è sufficiente compilare il modulo online, presente sul sito www.gruppohera.it/abbiamonelcuore entro il 30 giugno.

I quattro temi a cui ispirarsi

#abbiamonelcuore individua quattro precisi ambiti ai quali i progetti in gara dovranno fare riferimento: PREVENZIONE E RIDUZIONE, che riguarda le idee per contenere la produzione dei rifiuti attraverso, per esempio, il minor ricorso agli oggetti monouso, un maggiore consumo dell’acqua del rubinetto, il riutilizzo degli oggetti che possono avere una seconda vita;

QUALITÀ RACCOLTA DIFFERENZIATA, che comprende le proposte per migliorare la qualità della differenziata, sensibilizzando cittadini e imprese a una migliore separazione di carta, plastica e organico, riducendo sfalci e potature o rendendone più efficace la gestione;

UTENTI SPECIALI, con soluzioni orientate a supportare gli utenti con esigenze particolari, come gli anziani, gli stranieri, le persone con disabilità, i turisti e consentire loro un migliore comprensione o accessibilità dei servizi di raccolta;

DECORO URBANO, dedicato ai progetti per la cura degli spazi comuni.

Hai dubbi o curiosità sui servizi ambientali e la raccolta differenziata?

Scarica l’app gratuita Il Rifiutologo o chiama il servizio clienti al numero gratuito 800 999 500