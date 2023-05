A Monte Brullo di Faenza un’estate di musica

Rinviato il concerto di stasera che avrebbe dovuto aprire la rassegna cena e concerto al Club Monte Brullo di Faenza con il gruppo dei Killer Queen, la rock band ufficiale dei Queen, ma l’estate sarà ricca di musica.

La rassegna proseguirà venerdì 19 maggio con un Veglione Romagnolo con il premio Arte Tamburini giunto alla quinta edizione con l’orchestra di Roberta Cappelletti e le Emisurela, che saranno premiate.

Nuovo live di Fausto Leali previsto per mercoledì 24 maggio mentre il 31 maggio arriveranno i Bandalarga insieme al comico Sgabanaza. Grande attesa infine per mercoledì 7 giugno per l’arrivo della storica band dei Nomadi: per la storica band di Beppe Carletti che festeggia quest’anno in grande i suoi 60 anni di attivita’ alla pari oramai con i Rolling Stones con un disco che celebra la storia del gruppo e che sta andando alla grande in radio appena uscito. Saranno live al Monte Brullo il mercoledì 7 giugno per un appuntamento da non perdere. Tra gli appuntamenti dell’estate il festival Pop Italiano con Trio Italiano, Arancia Meccanica e Guercia Figura Goffa il 9 giugno, i Dik Dik il 14 giugno, Mal con Michele e i Corvi il 21 giugno, l’omaggio a Lucio Dalla il 23 giugno, i Ribelli con Fiordaliso il 28 giugno, gli Homo Sapiens il 12 luglio e Luana Babini con Mauro Ferrara il 19 luglio. Si prosegue poi fino a fine settembre con tante altre sorprese e tanti ospiti.

La direzione artistica e ‘a cura della Casa della Musica e di Monte Brullo.

Per informazioni e prenotazioni per tavolo e cena e contatti stampa: 349.4461825.