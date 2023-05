Abitazioni in via Reale Lavezzola a Villa Pianta Il nuovo ordine di evacuazione del sindaco

Continua l’emergenza legata all’alluvione, in particolare in Bassa Romagna, e con essa le evacuazioni. Nella giornata di ieri il sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani, ha emanato ordinanza urgente di evacuazione temporanea per possibili allagamenti di alcune abitazioni della località Villa Pianta.

Le abitazioni interessate si trovano in via Reale Lavezzola.

Il primo cittadino ordina ai residenti o occupanti di immobili in via Reale Lavezzola (in località Villa Pianta) rientranti nell’area, di evacuare immediatamente e senza indugio le abitazioni e tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro.

Le persone evacuate, se non diversamente organizzate, potranno recarsi, comunicandolo preventivamente al numero di telefono fisso 0544.866611, presso il punto di accoglienza per la popolazione allestito nella Casa InComune, in piazza Monti ad Alfonsine.

Ciascun cittadino informato di queste disposizioni è tenuto a darne la maggior diffusione possibile, per far arrivare a tutti il messaggio.