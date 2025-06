Addio a Bassi, imprenditore generoso

Cordoglio dal Comune di Lugo per la morte di Bruno Bassi, noto imprenditore che si è spento ieri a 76 anni, lasciando la moglie Tiziana, il figlio Andrea, la nuora Elena e il nipote Gabriele. Nato e vissuto a Santa Maria in Fabriago dove ha fondato un’azienda che ha superato anche i 100 dipendenti, partecipava alle attività di frazione, consulta e ‘Amici di Fabriago’. È ricordato pure per la generosità, dimostrata attraverso attività benefiche, sostegno a eventi e sponsorizzazioni nel territorio.