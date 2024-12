Addio a Berardi. Una vita per i più fragili

Si è spenta Cesira Berardi, 92 anni, che ha guidato per 17 anni l’opera della fondazione ’Dopo di noi’ Bologna, che ha creato nel 2002. Nata a Faenza nel 1932, farmacista e docente di Chimica, si avvicinò al mondo della disabilità nel 1966 quando ai suoi progetti di donna in carriera si sovrappose Pietro, il suo bambino, affetto da una grave malformazione cardiaca. Il bimbo crebbe con severi danni cerebrali che costrinsero la famiglia a un trasferimento in Svizzera alla ricerca di un centro specializzato per bambini con disabilità, perché a Bologna non c’era nulla di adeguato.

Iniziò così nel 1976, con Anffas, la battaglia che portò alla creazione del primo centro diurno per ragazzi con disabilità a Villa Tabellini, a Bologna. Poco dopo il dolore per la perdita del figlio non indebolì il suo impegno a favore delle persone più fragili. Collaborò, senza interruzione, per vent’anni alla raccolta fondi per sostenere i progetti di Anffas di Bologna, e così nacque ’Dopo di noi’. Nei 17 anni della sua presidenza Berardi ha guidato l’avvio del Sistema Residenziale Diffuso, dove giovani con disabilità fanno esperienza di autonomia fuori delle mura di casa, ha spianato la strada a un nuovo approccio alla disabilità e ha ispirato la creazione di un ’progetto di vita’ su misura. Nel 2018 fu insignita, dall’allora sindaco Virginio Merola, del premio Turrita d’Argento.