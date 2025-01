Addio ad Alberta Pezzele architetta appassionata e discreta

Alberta Pezzele, architetta e membro del Consiglio dell’Ordine degli architetti di Ravenna, è morta nella notte tra domenica e ieri a seguito di una malattia. Aveva 65 anni. Proveniva da una famiglia di origini veneziane. Il padre, l’architetto Lorenzo Pezzele, trasferitosi a Ravenna, era diventato figura pubblica e di riferimento, perché molto impegnato professionalmente e politicamente. Alberta Pezzele era una persona riservata, adorava la sua professione ma non amava esporsi pubblicamente. Aveva studiato architettura allo IUAV di Venezia e dopo la laurea nel 1988 aveva deciso di fare un’esperienza all’estero, scegliendo la Parigi delle Grandi Opere. Nello studio di Patrick Bergèr si era occupata di restauro e di architettura degli interni, tema che negli anni successivi sarebbe diventato il cuore della sua attività. Tornata a Ravenna, aveva fondato il suo studio e collaborava come libera professionista insieme ad altre e altri architetti, occupandosi di ristrutturazione e di arredi in particolare di appartamenti e abitazioni private. Racconta Giovanni Mecozzi che con lei e altri colleghi condivideva lo studio a Ravenna: "Alberta era una persona molto attenta alle dinamiche culturali di Ravenna, oltre che dell’architettura in senso stretto. Convinta dell’importanza di aprire lo spazio di lavoro alla città, negli ultimi anni ci spingeva a organizzare eventi aperti a tutti. In particolare, nel nostro studio organizzava ogni anno la presentazione della stagione dei teatri di Ravenna, in collaborazione con Ravenna Teatro". Così la ricorda Rita Rava, presidente dell’Ordine: "Siamo tutte e tutti molto colpiti e rattristati di aver perduto Alberta, perché era una persona intelligente, sensibile, solare, davvero una collega preziosa". Alberta Pezzele lascia il compagno Marco, il figlio Ottavio e la madre Luigina Freguia Pezzele. Oggi e domani il feretro sarà alla camera mortuaria di Ravenna. Domani alle 14.30 partirà per il cimitero per la cremazione.