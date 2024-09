Aggredisce una prostituta, la lega e la rapina. Poi fugge dai carabinieri e si schianta

Cervia (Ravenna), 27 agosto 2024 – Rapina, resistenza e porto abusivo di armi. Si tratta dei reati che sono costati l’arresto, la notte scorsa da parte dei Carabinieri della Stazione di San Pietro in Vicoli supportati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia Milano Marittima, ad un uomo di 56 anni (L.D. le iniziali).

I fatti si sono verificati intorno alle 2 quando l’uomo, dopo essersi appartato con una prostituta nei pressi di un distributore di carburanti situato lungo la Statale 16 Adriatica, ha aggredito fisicamente la donna, immobilizzandola con l’utilizzo di una corda.

Fortunatamente è però riuscita a divincolarsi, mentre l’uomo si è dato alla fuga a bordo della propria auto, non prima di essersi impossessato della borsetta, di una collanina d’oro e del telefono cellulare della ragazza.

L’immediata segnalazione al 112, ha consentito a, personale dell’Arma, prontamente intervenuto, di intercettare la vettura in fuga sulla stessa Statale 16. Intimato l’alt da parte di militari, l’uomo ha proseguito la fuga in direzione Ravenna, fino a venire a collisione con un mezzo in sosta nei pressi della rotonda di Fosso Ghiaia.

Messo in sicurezza dai militari, il 56enne è stato condotto presso l’ospedale di Ravenna, dove poco dopo è stato dimesso per le lievi lesioni riportate a seguito dell’incidente.

Successivamente è stato condotto in stato di arresto presso la sede della Compagnia di Cervia Milano Marittima per le operazioni di identificazione e fotosegnalamento, poiché ritenuto responsabile di rapina, resistenza (per non essersi fermato all’alt dei Carabinieri proseguendo nella fuga), e porto abusivo di armi, in quanto a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un coltello occultato nel veicolo.

Alla vittima della rapina è stata inoltre restituita tutta la refurtiva. L'uomo, come disposto dal pm di turno presso il Tribunale di Ravenna, è stato associato presso la locale Casa circondariale.