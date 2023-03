Al teatro di Conselice c’è ‘Sandokan’, spettacolo per bambini

Al teatro comunale di Conselice secondo appuntamento della rassegna ‘Sciroppo di teatro’ dedicata ai più piccoli (Età consigliata da 8 a 11 anni.

Alle 16 è il turno di ’Sandokan - o la fine dell’avventura,’ uno degli spettacoli di maggior successo della compagnia tosco-napoletana ‘I sacchi di sabbia’.

Lo spettacolo porta in scena quattro attori e un’attrice, tutti intorno a un tavolo da cucina. Verdure, ortaggi, coltelli, utensili e grembiuli diventano oggetti di scena, materiale scenografico e addirittura personaggi. Una sorta di circo per bambini, in cui a dettare legge è la potenza senza freno dell’immaginazione e il gusto nobile per il piccolo grande divertimento. Fedele all’ideale di un ironico esotismo quotidiano (Salgari non si avventurò mai oltre l’Adriatico), lo spettacolo – attraverso il ripristino di semplici oggetti d’uso – è un elogio all’immaginazione.