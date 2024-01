Al Terminal le selezioni di Zelig

Per la prima volta le selezioni di Zelig sbarcano a Ravenna sotto forma di show aperto a tutti. Il Direttore Artistico di uno dei palchi più ambiti d’Italia, Giancarlo Bozzo, sarà in città venerdì e sabato, precisamente al locale Terminal. In ogni serata si esibiranno 12 artisti e tra questi verranno selezionati i nomi che andranno a Zelig Milano. Non vi è un biglietto di ingresso. Lo spettacolo sarà fruibile per tutti i clienti del Terminal; prenotazione 366/9045438. Venerdì aprono il palco i talenti under 14 di Accademia Multidisciplinare, accademia del circuito Accademia Ridens, scuola nazionale di Stand Up Comedy e scrittura con sede a Ravenna.