Due cavalieri faentini in lizza nelle Marche per la Giostra di Monterubbiano

Dopo la sesta vittoria stagionale, nelle giostre d’Italia 2025, centrata da Marco Diafaldi al Niballo Palio di Faenza, i cavalieri faentini tornano in lizza in questa ultima domenica di giugno in un importante torneo storico: la Giostra di Monterubbiano nelle Marche. Tra quelli ingaggiati dalle corporazioni locali, due sono i cavalieri manfredi in gara: Nicolas Lionetti che correrà per i Mulattieri e Gertian Cela, detto Gege, cavaliere del Rione Giallo (foto), che difenderà i colori degli Zappaterra. Gli altri due fantini a gareggiare saranno Mario Cavallari, marchigiano, per la Corporazione degli Artisti, e il forte cavaliere folignate Luca Innocenzi, che ha vinto le ultime quattro edizioni e comunque vanta in totale ben cinque affermazioni, che sarà il "campione" dei Biforchi. In passato diversi cavalieri faentini hanno vinto questa gara: tre volte Massimo Conficconi e Gianni Vignoli, una volta Franco Ricci, Matteo Gianelli e Alfiero Capiani.

Infine, nelle scorse ore, è stata rivista la classifica delle gare under 15 disputate l’1 giugno scorso. Nella categoria della coppia esordienti, uno sbandieratore del Rione Giallo, che aveva vinto la gara, è risultato fuori quota di età, per tanto sono stati esclusi dalla classifica. Passano al primo posto gli alfieri del Rione Rosso, Carlos Chiarini e Edoardo Frau, che avranno anche la possibilità di partecipare così ai tricolori di categoria under 15 in programma in questo fine settimana a Lugo. Pertanto nel torneo under 15 2025 hanno ottenuto tre vittorie il Verde e il Rosso, due il Giallo, una il Borgo Durbecco.

Gabriele Garavini