Prove Palio, il Rosso è il più veloce. E stasera l’attesa gara della botte

È il rione Rosso il più veloce nell’ultima seduta di prove libere verso il Niballo, svoltasi venerdì al Bruno Neri. Matteo Rivola su Coltre di Neve ha raggiunto il Niballo in 12,695 secondi, risultato discreto. Il cavaliere di porta Imolese ha saggiato anche Buran, miglior performance a destra in 12,896 secondi. Diverse le tornate per Gertian Cela detto Gege, cavaliere del Giallo. Su Quackrjack ha effettuato tre tornate, due sfidando il Borgo. Miglior tempo: 12,855 a destra. Sale poi su Vinsanto, a sinistra si ferma a 13,651, a destra nella prima tornata non riesce a mirare e nella seconda va troppo vicino al bersaglio e lo sbaglia, finendo per prendere anche un leggero colpo alla spalla. Per il Verde c’era il terzo cavaliere, Tommaso Suadoni: due tornate su Valour and Swagger, 12,913 a destra. Per il Borgo ha debuttato sul campo di gara il giovanissimo Marco Beccacece, 16 anni, su Farai Strada: 5 tornate, 3 centri, 13,803 il migliore tempo a sinistra. Infine per il Nero c’è Matteo Tabanelli su Lethal Grey, ma passeggia solo per il campo per poi tornare al Centro civico.

Intanto stasera in piazza del Popolo andrà in scena il gran finale del Torneo alfieri, bandieranti e musici, con l’attesa gara detta della botte, a coppie, la specialità più antica. In palio una botte con 50 litri di Albana e la torre stilizzata d’argento. Ecco il programma: alle 21 entreranno in piazza i cortei. Verrà presentato il drappo del Niballo, realizzato dall’artista Massimo Sansavini. Seguirà il giuramento dei cavalieri del Niballo di fronte al magistrato dei rioni, il sindaco Massimo Isola, e al maestro di campo Nicola Solaroli. Saliranno sul palco seguendo l’ordine di classifica dell’anno scorso e annunceranno anche il cavallo con il quale probabilmente gareggeranno. Per primo sarà il turno di Marco Diafaldi del Verde, che correrà con Magia dei Sapori. Seguirà Matteo Tabanelli del Nero che gareggerà su Kelly in Black. Sarà poi il turno del Giallo con il cavaliere più giovane in lizza, 25 anni e alla terza presenza: Gertian Cela detto Gege, quest’anno col cavallo All Our Dream. Quindi sarà il turno di Matteo Rivola del Rosso, che gareggerà su Bide Tue, e infine il cavaliere più blasonato, Luca Innocenzi per il Borgo Durbecco, che correrà su Halos’ The Best.

Sarà poi il momento delle gare delle bandiere, i cui verdetti saranno emessi dai giudici della Fisb. Lo scorso anno vinse il duo del Nero, Francesco Santandrea ed Enrico Emiliani con Mattia Ricci nel ruolo di tamburino: che saranno di nuovo in lizza. Questi gli altri alfieri in gara: per il Verde Filippo Rossi e Massimiliano Rossi con Alessia Cornacchia, per il Borgo Alessio Buzzi e Nicolas Gorini con Marco Liverani, per il Giallo Kevin Liverani e Federico Locatelli (già vincitori quest’anno della coppia under 21) con Lorenzo Ghiselli, per ilRosso Raffaele Rampino Jr e Francesco Palomba con Luca Linguerri. Verrà premiato anche il migliore tamburino e il Nero assegnerà il premio Bugli, una ceramica di Lidia Carlini, al vincitore della sommatoria dei punteggi delle due gare a coppie 2025. In chiusura di serata verrà assegnato anche il trofeo valevole per la combinata. La serata sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali del Palio (Youtube, Facebook e paliodifaenza.it).

Gabriele Garavini