Prove ufficiali del Niballo. Rione Verde il migliore

Svolte le prove ufficiali del Palio del Niballo. Diversi errori, si salva il Rione Verde col campione Marco Diafaldi.

Mercoledì scorso nel tardo pomeriggio si sono svolte le prove ufficiali verso la 68esima edizione del Niballo Palio di Faenza, andate in scena sulle piste ricavate nel prato dello stadio comunale Bruno Neri. Ad assistere alle prove ufficiali con ingresso libero e gratuito non c’era il pubblico delle grandi occasioni: l’ora di cena, il gran caldo della giornata, l’assenza di parcheggi in piazzale Pancrazi dove c’è il luna park tra le possibili ragioni. Il campione uscente Marco Diafaldi ha fatto vedere di essere pronto a cercare di fare tris. Quattro tornate fatte, quattro vittorie e con velocità e precisione al bersaglio sia cavalcando Green Commander sia cavalcando la campionessa in carica Magia dei sapori, pronto quindi a portare nella corte rionale di Porta Montanara il decimo palio quello della stella. Si va verso un palio con quattro cavalieri che potrebbero utilizzare il cavallo dello scorso anno: Rione Giallo con Gertian Cela su All Our Dream, Rione Nero con Matteo Tabanelli su Lethal Grey, Rione Rosso con Matteo Rivola su Bide Tue, Rione Verde con Marco Diafaldi su Magia dei Sapori, solo il Borgo pare intenzionato a portare al debutto Halo’s The Best che nelle prove libere ha fatto segnare ottimi tempi. La potenziale agguerrita concorrenza a Diafaldi alle prove ufficiali non si è vista: tutti e quattro gli altri cavalieri hanno fatto vedere qualcosa di buono, ma nulla che possa turbare i sonni del fantino 38enne di Porta Montanara.

Poco convinto è apparso il fuori classe folignate Luca Innocenzi, 42 anni, ingaggiato dal Rione di Porta delle Chiavi, che ha pure subito un infortunio nel corso della prima tornata. Pare abbia smarrito efficacia e concretezza Matteo Tabanelli del Rione Nero, lento nella prima sessione su Beach Waves e impreciso nella seconda su Lethal Grey. Convincente e concentrato è stato Gertian Cela nelle prime due tornate sull’affidabile All Our Dream battendo però Rosso e Nero; le due prove della seconda sessione sono andate in malora per una sorta di irritazione della cavalla Foto di Rito. Rimane come grande outsider il Rione Rosso il cui destino sembra quello di sapere approfittare delle più piccole carenze della concorrenza: l’unico successo di Matteo Rivola è arrivato su Bide Tue alla prima tornata giungendo per primo sul bersaglio rispetto a Innocenzi, mentre sembra che in sella a Coltre di neve la precisione al bersaglio non sia di casa. Per quanto concerne i responso dei test ufficiali, dovevano essere abilitati alla gara il primo cavallo e quello di riserva, era presente la commissione veterinaria, già alla prima tornata c’è subito un intoppo che fa temere per il normale funzionamento del complesso macchinario computerizzato che è il fantoccio del Niballo. Questa sera, ultimo turno di prove libere verso il Niballo 2025 dalle 18.30 alle 21.

Gabriele Garavini