Il Borgo vince la Bigorda. È la seconda consecutiva

Bigorda veni, vidi, vici. È stato Mattia Zannori, cavaliere umbro di 31 anni, chiamato pochi giorni prima dalla gara dal Borgo Durbecco a sostituire l’infortunato Enrico Gnagnarella, ad aggiudicarsi la 26esima edizione della Bigorda D’Oro. Sabato sera all’interno dello stadio Bruno Neri, già pieno di sostenitori sin dal tardo pomeriggio, a gioire come lo scorso anno sono stati nuovamente i tifosi di Porta delle Chiavi. Una vittoria che si è concretizzata alla 17ma tornata dopo una sfilza di errori a bersaglio da parte degli altri cavalieri. Quanto agli scudi conquistati, ad aprire le danze della Bigorda 2025 era stato il rione Verde nel corso della serie di sfide che vedevano il Nero contro tutti. Da sfidante Luca Paterni, l’altro cavaliere forestiero, chiamato a difendere i colori di via della Croce montando Beach Waves è riuscito a ‘rubare’ lo scudo al Rosso, che non ha colpito il bersaglio, e al rione Giallo, ma è stato sconfitto dal Borgo, e dal Verde. Borgo e Nero poi sono andati a segno anche nella serie in cui è stato Stefano Venturelli del rione Verde su Guaderiann, a sfidare gli altri quattro. Il portacolori di porta Montanara è riuscito a spuntarla contro il Giallo, capitalizzando così l’errore di mira del proprio avversario.

La tornata tra Verde e Rosso invece è stata dichiarata nulla in quanto entrambi i cavalieri non hanno colpito il bersaglio. L’indirizzo della gara è stato confermato nella terza serie di tornate che hanno visto il cavaliere debuttante del rione Rosso, Lorenzo Fantinelli su Buran, sfidare gli altri rioni. Il cavaliere di porta Imolese è stato sconfitto da Giallo, Borgo e Nero ma non si è dato per vinto e nonostante il ritardo sul bersaglio è riuscito a conquistare lo scudo del rione Verde. Nella quarta serie di tornate in cui il cavaliere più giovane in gara, Davide Ricci del rione Giallo su Ischia Porto, ha sfidato gli altri rioni, a trionfare sono stati ancora il Borgo e il Verde, mentre le altre due tornate sono state nulle. A Zannori, su Princess de Rio, è quindi bastato sconfiggere il Nero per festeggiare al debutto la vittoria della giostra faentina. Prima delle sfida cavalleresche si era svolta la premiazione del miglior gruppo giovani, assegnato dalla deputazione storica del Niballo al corteo di giovanissimi del rione Verde.

Questa la classifica finale: Borgo 7 scudi, Nero 4, Verde 4, Giallo 1, Rosso 1.

Damiano Ventura