Al via oggi i corsi di Kwak, la scuola di gastronomia di Ascom-Confcommercio

Ha aperto i battenti la scuola di formazione enogastronomica di Ascom-Confcommercio: le prime lezioni di ‘Kwak’, in programma nella sede dell’associazione, prenderanno il via già domenica 22 gennaio.

"Si tratta di un’importante iniziativa che incarna nello spirito e nei contenuti la sfida che i tempi ci porgono. Dobbiamo essere più forti dei costi e delle avversità che questi anni ci hanno portato, dobbiamo credere nel futuro e affrontarlo con progettualità e competenze. Il cambiamento deve essere infatti un’opportunità", ha sintetizzato la vicepresidente nazionale di Confcommercio Donatella Prampolini, una degli ospiti all’inaugurazione della scuola, cui era presente anche Giacinto Rossetti, storico patron del ristorante Trigabolo.

Il taglio del nastro è stato ‘benedetto’ da un brindisi all’insegna del pinot nero ‘Ecce Draco di Mutiliana’.

A tracciare i contorni di Kwak è il direttore faentino di Ascom-Confcommercio Francesco Carugati.

"L’obiettivo del programma – spiega Carugati – è quello di affiancare ristoratori e baristi con uno strumento nuovo, un progetto di formazione costruito su moduli brevi e completi, a cura dei migliori professionisti del settore. C’è bisogno di formare il personale impegnato in bar e ristoranti, di dare un’opportunità di crescita a chi già lavora e di proporre contenuti a chi è appassionato di enogastronomia".

Continua Carugati: "Per questo motivo abbiamo attrezzato un’aula con 24 postazioni e uno spazio dedicato alla caffetteria e al bere miscelato. Uno sforzo che va nella direzione della specializzazione, della volontà di accompagnare il commercio verso il futuro".

La scuola apre ufficialmente le attività nella giornata odierna, domenica 22 gennaio, con una serie di giornate dedicate ai vini regionali, volute dall’Enoteca dell’Emilia Romagna, coordinate da Giorgio Melandri. I corsi di caffetteria vedranno al timone Christian Tirro, mentre quelli di cucina saranno tenuti dallo chef Matteo Tambini.

"Percorsi a moduli tematici", precisa Tambini, "esperienze di livello assoluto da portare a casa in un giorno, due al massimo. Abbiamo pensato a chi lavora e non ha la possibilità di sospendere l’attività per mesi. Un modello che giudichiamo interessante anche per gli appassionati".

Filippo Donati