All’Hana-Bi l’indie parla canadese Sul palco i lanciatissimi Kiwi Jr.

Se Interpol, Stills e Strokes si unissero e avessero un figlio, si chiamerebbe Kiwi Jr. Chopper è il terzo album di questa lanciatissima band canadese, supervisionato dal fido pilota Dan Boeckner (Wolf Parade, Handsome Furs) per la storica Sub Pop Records. I Kiwi Jr. saliranno stasera alle 21.30 sul palco dell’Hana-Bi, in viale delle Nazioni, a Marina di Ravenna. Chopper è un album più teso e notturno dei precedenti, dieci canzoni con brillanti sintetizzatori, gong zen e strimpellatori da cortile. È un canto da crociera di addio al celibato dei Beach Boys, un volo al neon da una scogliera digitale, i cartelli lungo l’autostrada che recitano Less Bar, More Noir Ahead. I Kiwi Jr. sono una band indie rock canadese originaria di Toronto, formata da Jeremy Gaudet (vocals), Mike Walker (bass), Brohan Moore (drums), and Brian Murphy (guitar). Pubblicano il loro primo album, Football Money, nel 2019 sulla canadese Mint Records, per poi passare sotto contratto con la prestigiosa Sub Pop, su cui usciranno Cooler Returns del 2021 e il nuovo Chopper del 2022.

Prodotto da Dan Boeckner, figura di spicco nel panorama indie canadese, nonché fondatore dei Wolf Parade e attuale chitarrista degli Arcade Fire, Chopper rappresenta un’evoluzione stilistica per la band, che arricchisce il loro guitar pop di synth e tinte al neon, malinconia pop futuristica e un approccio più fresco ai testi. Accolto con entusiasmo dalla stampa musicale, ha ottenuto un 710 da Pitchfork. Ingresso gratuito.