Bandiere, che gare in piazza. Nero, Verde e Borgo super

Singolo al Verde dopo 52 anni, Grande squadra al Borgo Durbecco, Piccola Squadra e Musici al rione Nero. Questi i primi verdetti del torneo Alfieri Bandieranti del Niballo 2025 che si è svolto in una piazza del Popolo gremita. Lo spettacolo degli alfieri e musici dei rioni di Faenza è stato di altissimo livello per uno spettacolo dinamico e affascinante, finalmente nella cornice della piazza rinascimentale manfreda. Tutto è filato liscio, perfettamente coordinato dalla giuria della Fisb, anche se a metà degli esercizi della piccola squadra, un malore di un tamburino del gruppo Municipale, ha portato all’interruzione delle gare per un quarto d’ora.

Per quanto riguarda le singole gare, nel Singolo, alla fine di una competizione serrata, l’ha spuntata il rione Verde con Marco Bertoni, che ha fatto il grande salto dal torneo giovanile a quello più ambito. Sarà lui a presentare Faenza ai tricolori di casa alla Tenzone Argentea di luglio. È dagli inizi degli anni ’70 che il Verde non vinceva il Singolo, ben 52 anni fa era stato Giuliano Banzola a spuntarla. Bertoni ha vinto con il punteggio di 26,91, secondo Raffale Rampino del Rosso con 26,70 punti, poi Nero 22,94, Borgo 22,89, Giallo 20,20.

Nella Piccola Squadra, forse la competizione tecnicamente più difficile del torneo, ha trionfato il rione Nero con gli alfieri Manuel Galtieri, Antonio Costa, Giacomo Costa, Nicolò Bettoli, Nico Giraldi, Luca Senni che è tornato così sul gradino più alto del podio, spodestando il Borgo, con 26,16; secondo posto per il Verde 24,11 punti; terzo posto il Giallo 22,49; quarto posto Borgo 21,17; quinto posto il Rosso con 19,60.

Gli ultimi atleti a esibirsi sono stati quelli della Grande Squadra. In questo caso a trionfare è stato il Borgo, che si è riconfermato campione con i suoi 16 alfieri: Devis Valmori, Mattia Pasi, Marco Solaroli, Marco Tarroni, Davide Guerrini, Nicolas Gorini, Alessio Buzzi, Luca Battaglino, Gianluca Gasco, Federico Maurizi, Filippo Maurizi, Simone Gjevori, Alessandro Ricci, Matteo Maurizi, Lorenzo Rinaldi, Alessandro Baldassarri, con 27,39 punti; secondo il Nero 27,12, terzo il Verde 26,91. Più distanti Giallo 23,74 punti e Rione Rosso 22,16 punti.

Per quanto riguarda la categoria dei Musici, si è imposto il Nero (25,72 punti), che ha confermato la vittoria dell’anno scorso. Secondo si è classificato il Borgo con 24,88; terzo il Verde con 24,71; quarto il Rosso 19,92 e il Giallo 16,59 punti. Saranno la Piccola Squadra del Nero e la Grande Squadra e i Musici del Borgo Durbecco a partecipare alla Tenzone Argentea a Luglio.

Gabriele Garavini