Alluvione 2024, domande di contributi da lunedì

Da lunedì 7 ottobre i cittadini colpiti dagli eventi alluvionali di settembre 2024 possono presentare domanda per i contributi di autonoma sistemazione (Cas). Che spettano ai nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni principali e che hanno provveduto a una sistemazione alternativa temporanea in conseguenza degli eventi calamitosi. I beneficiari dei Cas ancora attivi per le alluvioni di maggio 2023 non devono presentare domande. Il contributo è dovuto a coloro che sono stati interessati dalle ordinanze di evacuazione o di sgombero, fino alla data della loro revoca. Chi non ha avuto un’ordinanza di sgombero, ma non può rientrare nella propria casa principale per condizioni di inabitabilità, potrà richiedere il Cas per i giorni di autonoma sistemazione fino al 30 novembre 2024. La presentazione della domanda cartacea deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2024, previo appuntamento all’Urp del Comune dove è ubicata l’abitazione evacuata/sgomberata.

L’importo è di 400 euro per nuclei con un componente, 500 per quelli con due componenti, 700 euro per tre persone, 800 euro per quattro e 900 euro per cinque o più componenti. Il contributo è aumentato 200 euro per ogni componente che risulti alla data degli eventi calamitosi di età superiore a 65 anni, portatore di handicap o disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%. L’Unione Bassa Romagna trasmetterà all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile le domande di contributo accolte e la richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie. Ad avvenuto trasferimento si provvederà alla liquidazione.