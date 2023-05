Annalena Tonelli, il ricordo è vivo Un libro sulla missionaria uccisa

Si discute di letteratura, cultura, amore e ribellione a ScrittuRa Festival. La giornata alla Biblioteca Classense (via Alfredo Baccarini 3, a Ravenna) inizia alle 16.30 con ’Letture per piccolissimi’, per bambini fino a 6 anni a cura dei volontari di Nati per Leggere. Alle 17 ci sarà invece l’incontro ’La cultura spiegata bene’, con tre personalità del mondo della cultura in dialogo tra loro partendo dalle riviste che curano “Cose spiegate bene” de Il Post, “Sotto il vulcano” di Feltrinelli e “Lucy”. Nell’incontro dialogheranno Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il Libro e la Lettura, ex direttore di Rai Radio3 e noto animatore culturale, nonché curatore di “Sotto il vulcano” (Feltrinelli), Irene Graziosi, ideatrice di “Venti” con Sofia Viscardi e oggi curatrice di “Lucy” con Nicola Lagioia, e Ludovica Lugli de Il Post, una delle curatrici di “Cose spiegate bene”.

Alle 18.30 Yari Selvetella parlerà di imparare ad amare partendo dal romanzo “Vite mie” (Mondadori). Amare non è sufficiente, bisogna sapere come si fa. Talvolta una vita non basta a impararlo per bene, e non rimane altro che un senso di inadeguatezza e di nostalgia. L’autore sarà in dialogo con Stefano Bon.

Alle 21 Annalena Benini con ’Fuori dal coro’. La nuova direttrice del Salone del Libro di Torino, porterà i presenti alla scoperta di una romagnola fuori dal coro: Annalena Tonelli, donna di fede, estrema, libera e coraggiosa, a cui ha dedicato il romanzo “Annalena” (Einaudi). Annalena Tonelli (Forlì, 2 aprile 1943 – Borama, 5 ottobre 2003) è stata una missionaria italiana cattolica. Fu insignita dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del prestigioso premio Nansen per l’assistenza ai profughi (Nansen Refugee Award), il 25 giugno 2003. Dedicò circa trentatré anni della sua vita all’attività di volontaria in Kenya e Somalia, prima di venir trucidata da un commando nel 2003.

Benini sarà in dialogo con Matteo Cavezzali. ScrittuRa Festival proseguirà il 5 giugno a Faenza, nei chiostri del Faventia Sales, con Antonella Lattanzi e Carlo Lucarelli.