Arera introduce agevolazioni tariffarie

Novità da Arera - l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente, contenute in una delibera pubblicata alcuni giorni fa. Il documento fa riferimento a agevolazioni tariffarie a beneficio delle popolazioni colpite dall’alluvione. Nello specifico Arera introdurrà tali agevolazioni tariffarie su fatture emesse o da emettere e avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore delle utenze compromesse dall’alluvione. Per poter beneficiare delle agevolazioni, occorre trasmettere apposita richiesta predisposta dal gestore, entro e non oltre il 30 giugno. Per i clienti domestici, dovrà essere attestato che in conseguenza degli eventi alluvionali, l’abitazione servita dall’utenza o fornitura è risultata compromessa nella sua integrità funzionale, sulla base di: ordinanza di sgombero; ordine di evacuazione; idonea documentazione rilasciata dal Comune territorialmente competente, che attesti in modo puntuale la compromissione dell’integrità funzionale della singola abitazione interessata. Per i clienti non domestici, dovrà essere attestato che, in conseguenza degli eventi alluvionali, la sede servita dall’utenza o fornitura è risultata compromessa nella sua integrità funzionale, sulla base di una perizia asseverata o giurata. Per quanto riguarda le richieste, è possibile rivolgersi all’Adoc Aps di Ravenna, su appuntamento. Il numero da contattare è il seguente: 0544/292252 (lunedì, martedì, giovedì mattina dalle 9 alle 12 oppure il martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30).