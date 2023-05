Arpae: analisi negative "Solo tracce di etanolo"

Sono stati svolti sin dalle 12 di lunedì da Arpae le analisi e i campionamenti ambientali relativamente all’incendio scoppiato nello stabilimento Caviro di Faenza. "Dalle analisi svolte sul sito, in città e in collina è risultato che il rogo, che ha coinvolto soprattutto alcool etanolo, non ha avuto effetti nella qualità dell’aria" ha riferito il sindaco Massimo Isola. I tecnici dell’agenzia avevano posizionato un campionatore ad alto volume per il campionamento di microinquinanti in via Malpighi. Ed erano inoltre attivi i rilevatori quali la centralina posizionata nel parco Bertozzi e un mezzo mobile a Cotignola. Anche dal secondo monitoraggio (oltre a quello di lunedì, nda) sono stati confermati i dati riscontrati come comunicato da Arpae in serata. Per quanto riguarda le analisi di diossine e inquinanti organici gli esiti non sono ancora arrivati e presumibilmente sono attesi per la giornata di oggi. Per valutare eventuali ricadute ambientali erano stati effettuati nei giorni scorsi diversi prelievi con fiale a lettura istantanea per la ricerca di metanolo, etanolo e biossido di zolfo. In particolare era stata riscontrata una limitata presenza di etanolo ed esclusa la presenza di metanolo e biossido di zolfo. Infine erano stati effettuati campionamenti sulle acque e sui canali circostanti, i cui esiti sono attesi per oggi. Sul posto infatti era intervenuto anche il personale del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale che ha realizzato argini in terra per evitare l’eventuale immissione delle acque di spegnimento nei canali consorziali che si immettono nel Fosso Vecchio, importante vettore irriguo dell’area. L’azienda inoltre ha dei sistemi di raccolta e di bonifica interni.

"Sono stati eseguiti campionamenti conoscitivi di acque superficiali – ha fatto sapere Arpae – , i cui esiti analitici saranno a breve disponibili".