Ascoltare le piante e una mostra

Oggi pomeriggio il Giardino delle erbe di Casola (via del Corso 6) propone due modi sorprendenti e inusuali per conoscere meglio la natura. Alla 15 Laura Rondinini farà ascoltare la voce delle piante officinali grazie a un dispositivo dotato di sensori. Durante l’evento sarà esposta l’installazione artistica ’Seni come semi’ della stessa Rondinini. Info: 335 1209933. Quote: 8 euro, 5 euro dai 6 ai 12 anni, gratuito fino a 5 anni.

Alle 16.30 il fotografo Renzo Marzocchi inaugurerà una sua mostra di immagini di insetti e sovrapposizioni di fotografie. "E anche pareidolie – spiega Marzocchi – cioè ricerco eventi illusori con cui ricollegarsi con l’immaginazione al mondo che ci circonda". La mostra è aperta fino al 30 giugno.