Assunta Ravaglia confermata presidente Unvs

L’Unione nazionale Veterani dello sport della Bassa Romagna ha confermato Maria Assunta Ravaglia come sua presidente.

L’Unvs conta attualmente 87 soci e dal 2019 sviluppa importanti progetti per far conoscere i valori morali ed etici dello sport a tutto il territorio. Presso la struttura sportiva di Madonna delle Stuoie di Lugo si è svolta l’assemblea della sezione. La presidente Ravaglia è stata per anni insegnante di educazione fisica, oltre ad essere attualmente giocatrice di tennis agonistico, tanto da laurearsi campionessa italiana con la squadra Veterane Lady 60 nel 2024.

La lughese Ravaglia sarà affiancata dall’ex sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi in qualità di vicepresidente, e da Valerio Burzacchi che ricoprirà il ruolo di vicepresidente vicario. Il segretario sarà Stefano Rambelli, mentre come consiglieri sono stati scelti Daniela Geminiani, Mario Marescotti, Graziano Capirossi, Olindo Da Valle, Gianluigi Tubertini, Rinaldo Carnevali, Francesca Midena, Paolo Pelloni.

La sezione Unvs Bassa Romagna si è costituita il 30 novembre 2019 grazie al contributo di 49 soci tra cui insegnanti, allenatori, dirigenti, ex-calciatori e atleti. Attualmente, dopo appena poco più di cinque anni di attività, i soci sono diventati 87. Grande attenzione è stata rivolta da Unvs al mondo della scuola, in particolare con i progetti ’Moving’, rivolto agli insegnanti, e ’Muoversi oltre la disabilità’ attraverso lezioni pratiche nelle scuole primarie.