Aviators Lugo travolgono Vis Basket Persiceto e agganciano il primo posto

Grandissima vittoria degli Aviators Lugo che travolgono 87-55 la Vis Basket Persiceto agganciandola al primo posto. Perde invece la Raggisolaris Academy in casa con l’Happy Basket Castel Maggiore. Nel girone V3, il Lusa Massa Lombarda supera 83-71 mettendo una importante ipoteca sul secondo posto, che vale la qualificazione ai playoff.

Stasera ritorna in campo Lugo che alle 20.30 in casa del 4 Torri Ferrara, recupererà la terza giornata di andata, mentre nel weekend il campionato si fermerà per la sosta pasquale. Si riprenderà con Massa che sarà a Modena sabato 26 e Faenza che andrà a San Giovanni in Persiceto domenica 27. Lugo giocherà invece mercoledì 30 in casa con Ferrara.

Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia, Colombo 12, Spinosa 9, Caroli 29, Orlando 14, Rivola, Castelli 3, Fabiani 12, Gorini 1, Ciadini 3. All.: Solaroli. Il tabellino di Faenza: Garavini 6, Merendi 6, Dellachiesa 3, Ravaioli 6, Catenelli ne, Grillini, Gorgati 10, Naldini 7, Camparevic 17, Marras ne, Lazzari 14, Bendandi 6. All.: Monteventi. Il tabellino di Lugo: Rosetti ne, Laslau ne, Cortecchia ne, Mazzotti 16, Baroncini 2, Fussi 2, Creta 19, Canzonieri, Caramella 3, Belmonte ne, Arosti 17, Ravaioli 28. All.: Baroncini F.

Classifica girone V2: 4 Torri Ferrara**, Vis Persiceto e Lugo* 6; Raggisolaris Academy* 4 Castel Maggiore 2. * gare in meno Classifica girone V3: Mo.Ba. Modena 12; Massa Lombarda* 8; Baricella e Jolly 2000 Reggio Emilia* 4; Tigers Villanova 0. * già riposato