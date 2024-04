Battute Mosaico e Pietro Pezzi

Sabato nero per le squadre ravennati di serie B che, con due nette sconfitte, compromettono la loro situazione di classifica e la corsa alla salvezza. Nel ’derby delle decadute’ fra Modena e Ravenna (due città che hanno dominato la specialità al femminile per decenni), il Mosaico è l’ombra della squadra concentrata che aveva riacceso qualche speranza 15 giorni fa nell’altro scontro diretto contro Sassuolo. Tisci schiera ancora Bacchilega opposta (per Tosi stagione finita dopo l’operazione al piede), riportandola al centro nel set finale (con Caruso opposta), ma la squadra rimane in balia delle avversarie per tutti e tre i set. La sconfitta mantiene a -6 il distacco dal Sassuolo, che ieri ha riposato e avrà ancora 5 partite da giocare, contro le sole 4 delle ravennati.

Prova incolore anche per la Pietro Pezzi’: il Loreto passa al Costa con un largo 3-0 che è stato in dubbio solo nel terzo set, condotto dai ravennati nelle fasi iniziali e recuperato nel finale (da 21-24 a 24 pari, grazie a muri ed errori avversari), ma poi nuovamente sfuggito, con un muro decisivo muro su Oliva nell’azione finale.

Coach Rizzi ha variato tutti gli effettivi a disposizione (assente solo Minniti), senza trovare il bandolo del gioco, contro una formazione che, pur al sicuro da problemi di classifica, ha giocato con ordine ed efficacia, concedendo pochissimo e dimostrando di poter valere una posizione migliore di quella occupata. Per i ravennati ancora 5 partite (con due scontri diretti) per trovare i punti necessari alla salvezza. Modena-Mosaico 0-3 (25-14, 25-14, 25-17, Bacchilega 10 punti, Bacchi 9) PietroPezzi-Loreto 0-3 (20-25, 16-25, 25-27, Baroni 11, Boscherini e Oliva 7) Marco Ortolani