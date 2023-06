Beaches Brew all’Hana-Bi

Stasera il festival musicale Beaches Brew si sposta sulla spiaggia dell’Hana-Bi di Marina di Ravenna con cinque concerti. In cartellone l’esplosione di generi (tra avanguardia, hyperpop, e post punk) del duo bolognese So Beast, l’innovativo progetto Slauson Malone 1, a cavallo tra pop destrutturato, jazz e arte performativa, firmato dall’artista e musicista americano Jasper Marsalis, figlio del grande trombettista jazz Wynton e le contaminazioni tra death metal e tropicalismo di Chupame El Dedo. Poi l’icona del rap underground dell’East coast Billy Woods.

Infine il rhythm and blues sperimentale della producer Liv.e.

Ecco comunque il programma della seconda serata, a ingressolibero: 19.30 So Beast, 20.30 Slauson Malone 1, 21.25 Chupame El Dedo, 22.20 Billy Woods, 23.20 Liv.e, 00.20 Giulio Pecci dj set Aftershow.

Beaches Brew è come sempre presentato da associazione Culturale Bronson con il supporto del Comune di Ravenna - assessorato alla Cultura e di Regione Emilia-Romagna, e con la partnership di Pro loco Marina di Ravenna.

In occasione del festival musicale Beaches Brew a Marina di Ravenna, sarà attivo il Navetto Mare con orario 20-2. Il servizio gratuito di bus navetta sarà in funzione dai parcheggi, anch’essi gratuiti, di via del Marchesato e di via Trieste al litorale di Marina di Ravenna, con partenze ogni 30 minuti.