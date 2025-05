Bigorda e Palio, ecco i 23 cavalli idonei dopo le visite

Si sono concluse nel primo pomeriggio di ieri le pre-visite veterinarie sui cavalli che i rioni hanno presentato per la partecipazione alla 26esima edizione della Bigorda d’Oro e al 68esimo Niballo Palio di Faenza. Ventitrè sono gli animali che hanno ottenuto la piena idoneità alle prove e alle gare. Le visite si sono svolte al Centro Civico Rioni di Faenza e sono state effettuate dalla commissione sanitaria del Niballo Palio di Faenza, composta da rappresentanti del Dipartimento di Scienze mediche veterinarie dell’università di Bologna e dell’Ausl della Romagna – ambito di Ravenna, presieduta dal professor Alessandro Spadari, docente di clinica chirurgica e ortopedia veterinaria e componente del corso integrato di patologia, clinica e terapia chirurgica del cavallo all’università di Bologna e dal rappresentante del’Ausl, Luca Tassinari.

I cavalli che possono partecipare alla manifestazione sono: Guaderiann, Green Commander, Magia Dei Sapori (vincitrice Palio 2024) Turkish Moon e Valor and Swagger per il Rione Verde. Boracay, Lethal Grey, Kelly in Black e Beach Waves per il Rione Nero. Ischia Porto, Foto di Rito, All Our Dream, Quackerjack e Vinsanto per il Rione Giallo. Vanilla Cream, Bite Tue AA, Coltre di Neve, Buran AA per il Rione Rosso, Princesse de Rio (vincitrice Bigorda 2024), Farai Strada, Shekerando, Mister Armando e Halo’s The Best per Borgo Durbecco.

Questi, a meno di sorprese dell’ultima ora, invece, i cavalieri attesi al campo di gara: Rione Verde: Palio, Marco Diafaldi, (vincitore 2024); Bigorda, Stefano Venturelli. Rione Nero: Palio, Matteo Tabanelli; Bigorda, Luca Paterni. Rione Giallo: Palio, Gela Certian detto Gege; Bigorda, Davide Ricci. Rione Rosso: Palio, Matteo Rivola; Bigorda, Lorenzo Fantinelli (debuttante). Borgo Durbecco: Palio, Luca Innocenzi. Bigorda, Enrico Gnanarella (vincitore 2024).

Gabriele Garavini