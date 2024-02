Bonus export digitale plus . Al via le domande tramite Invitalia

Confartigianato informa che è possibile presentare le domande per il Bonus Export Digitale Plus, l’incentivo ideato da Ministero degli Affari Esteri e ICE Agenzia per sostenere le microimprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione attraverso l’acquisizione di soluzioni digitali per l’export. Possono beneficiarne le micro e piccole imprese manifatturiere, anche aggregate in reti o consorzi. La domanda va presentata entro le ore 10 del prossimo 12 aprile 2024. Informazioni più dettagliate sono pubblicate sul sito www.confartigianato.ra.it. Per approfondimenti, le imprese associate possono rivolgersi al Servizio Credito e Incentivi di Confartigianato della provincia di Ravenna.