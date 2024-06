Brini, di generazione in generazione

Brini Gomme è una delle aziende storiche di Lugo. Nata nel 1963 dall’intuizione di Ubaldo Brini e Bruno Montanari, l’officina è gestita oggi da Umberto Brini, seconda generazione di gommisti. Assieme al titolare, lavorano la moglie Maria Cristina e il figlio Luca oltre a un team di validi gommisti e collaboratori.

La sede di via Acquacalda, si sviluppa su una superficie di 180 metri quadrati interni, con ampio magazzino ed un piazzale esterno di altri 180 metri quadrati.

"Forniamo servizio di assistenza completa per guidare in sicurezza e comfort – ha spiegato Umberto Brini – oltre ad essere centro driver specializzato nell’assistenza e nella vendita di pneumatici. Siamo rivenditori dei marchi Pirelli e Michelin, poi Bridgestone, Dunlop, Goodyear. All’interno della nostra officina si trova un’ampia gamma di prodotti dei migliori marchi, per migliorare l’efficienza e la sicurezza dell’auto e della moto. Il nostro assortimento include pneumatici per auto, camion, moto e mezzi agricoli, catene da neve, cerchi in lega o in ferro, distanziali e dispositivi antislittamento. Proponiamo pneumatici estivi ed invernali, sia nuovi che usati, che provvediamo a cambiare stagionalmente, con servizio di deposito gomme. Proprio così. Siamo sempre disponibili per la sostituzione stagionale delle gomme, alternando quelle invernali a quelle estive e permettendoti di depositare nel nostro magazzino gli pneumatici che non usi, in attesa di reinstallarli alla fine della stagione".

Oltre all’assistenza per la riparazione e la sostituzione degli pneumatici, Brini Gomme si occupa di bilanciatura elettronica, convergenza computerizzata e gonfiaggio con azoto, nonché di riparazione e rigenerazione dei cerchi in lega. "Su richiesta – ha proseguito Umberto Brini – siamo in grado di gestire autonomamente il soccorso dei veicoli in caso di foratura. Grazie a due automezzi attrezzati, in caso di emergenza possiamo raggiungere il cliente in tutto il territorio regionale".

C’è poi il servizio di sanificazione a ozono: "Grazie al dispositivo di sanificazione a ozono Sany Car, ideale per gli interni e per l’impianto di climatizzazione dei veicoli, la nostra officina è in grado di garantire una sanificazione degli interni dell’auto completa e sicura. Il processo di sanificazione permette di eliminare i microrganismi presenti nell’abitacolo, rimuovendo anche ogni traccia di odore. In circa mezz’ora il cliente troverà la propria auto profumata e sicura, al riparo da allergie e cattivi odori. Nello specifico, Sany Car è una macchina per la sanificazione con l’ozono, da utilizzare dopo la manutenzione dell’auto o prima della riconsegna. In questo modo è possibile abbattere la carica microbica all’interno dell’auto o dell’impianto di climatizzazione. Il dispositivo è facile da trasportare, molto leggero, alimentato tramite una normale presa di corrente e dotato di un display comandi semplice e intuitivo, con tre programmi di lavoro studiati".

Professionalità, rapidità ed efficienza sono i tratti distintivi di Brini Gomme che, dalla vendita di pneumatici al servizio di assistenza, alla riparazione, saldatura e verniciatura dei cerchioni, è diventato ormai un marchio di fabbrica. Brini Gomme è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12.30, e il pomeriggio dalle 14 alle 18.30. Il sabato, dalle 8 alle 12.