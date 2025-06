Con i propri cani sulla battigia dalle 6 alle 8

Per la stagione balneare 2025, il Comune ha consentito l’accesso dei cani in spiaggia, oltre che nelle sei aree dedicate (dall’alba al tramonto), anche sulla battigia e sullo specchio acqueo di tutto il litorale, ma in questo caso esclusivamente dalle 6 alle 8. In quelle due ore i proprietari di cani potranno recarsi in spiaggia con i propri animali utilizzando le apposite passerelle e pedane di raccordo presenti negli stabilimenti balneari.

Il provvedimento, spiegano dal Comune "è stato adottato per andare incontro alle numerose richieste pervenute per poter accedere e transitare con i cani di proprietà su battigia e nello specchio acqueo in orari che non fossero quelli centrali della giornata". Le prescrizioni sono le stesse che riguardano l’accesso dei cani nei tratti di spiaggia dedicati e prevedono, tra le altre, l’iscrizione all’anagrafe canina, l’aver effettuato le vaccinazioni previste, la conduzione col guinzaglio di lunghezza non superiore a metri 1,50, non estendibile e dotato di opportuna museruola rigida o morbida, il divieto di accesso per i cani di sesso femminile in evidente fase estrale, l’impedire da parte del proprietario o del detentore che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica.

La stagione estiva durerà fino al 2 novembre.