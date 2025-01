Brisighella, il Comune: "Lavori per il paese". Il Pd: "Tagli ai servizi e tariffe in aumento"

È botta e risposta tra Amministrazione comunale di Brisighella e Pd circa le sorti del teatro Pedrini e della piscina comunale. Per quanto riguarda il teatro, la giunta fa sapere che "in questi giorni si sta insediando il cantiere per interventi finanziati con oltre un milione di euro. L’obiettivo è quello di riconsegnare ai brisighellesi, dopo più di vent’anni, un teatro pienamente funzionante". "Non appena conclusi i lavori – dichiara il sindaco Massimiliano Pederzoli – potranno riprendere quelle attività culturali che in passato vi si svolgevano".

L’Amministrazione comunica inoltre che si stanno completando i lavori della Galleria comunale, cosiddetta Galleria della Manica, col finanziamento di 150mila euro ottenuto dal Gal Altra Romagna, e che, "essendosi risolta, seppure con molto ritardo, la questione del fallimento della Società delle Terme, il Comune sta partecipando al bando regionale di riqualificazione urbana, il quale potrà portare un finanziamento di quasi un milione di euro per dare ai cittadini di Brisighella la piscina comunale. L’accordo con la Società delle Terme, in base a quanto previsto dal regolamento del bando regionale, è di avere la disponibilità del bene per almeno vent’anni".

Non abbastanza secondo l’opposizione di centrosinistra che accusa la giunta di immobilismo: sul tema ha promosso una serata, in programma mercoledì 22 gennaio alle 20.30 alla sala Ambra, per discutere sul bilancio di previsione comunale 2025. "Nel quale si evince un taglio alla voce ‘politiche sociali e per la famiglia’, in particolare con la riduzione dei fondi dedicati al servizio domiciliare, servizio fondamentale per le famiglie con persone disabili e anziani non autosufficienti a carico – si legge in una nota –. A questo si aggiunge che il centro diurno per gli anziani nella casa protetta di Brisighella è, dopo quattro anni, ancora chiuso, costringendo i familiari o i volontari a portare gli utenti nei centri aperti nel Comune di Faenza. Il bilancio poi approvato dalla maggioranza di centrodestra del consiglio comunale, a pagina 12 della nota integrativa, prevede per il 2025 di aumentare le tariffe per mense e trasporto scolastico. Non ci sembra un grande incentivo per le giovani famiglie con figli. La Giunta Pederzoli deve ammettere il proprio stallo politico-amministrativo e di idee. Ha bisogno di confrontarsi con la cittadinanza. Oltre alla perdita di finanziamenti ad esempio per il recupero del teatro Pedrini e per la riqualificazione urbana della piscina delle terme, anche dal lato degli investimenti Brisighella ha bisogno di cogliere nuove opportunità con progetti a misura di futuro, più innovativi, più moderni, più giovani e previsti in aree sicure, che non finiscano sott’acqua una volta all’anno".