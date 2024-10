Brisighella riparte: torna il Festival dei Cammini il 19 e 20 ottobre

Dopo lo stop causato dall’ultima alluvione che ha colpito la Romagna, Brisighella torna ad animarsi, invitando tutti il 19 e 20 ottobre, alla quarta edizione del Festival dei Cammini, che si svolgerà nell’ex Convento dell’Osservanza.

Per due giorni, Brisighella diventerà un punto d’incontro per appassionati di trekking, escursionisti e semplici curiosi desiderosi di scoprire gli otto cammini che attraversano la Romagna. La Via Romea Germanica, il Cammino di Dante, Cammino di San Vicinio, Cammino di Sant’Antonio, Cammino di Assisi, Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna, Alta Via dei Parchi e la Viae Misericordiae, sono i cammini che offriranno l’opportunità di conoscere da vicino le storie delle antiche vie che solcano la regione.

Presso il refettorio del convento, infatti, si terrà la conferenza ’Il Circuito dei Cammini dell’Emilia Romagna e la Valorizzazione dei Territori’ che verrà anche trasmessa in streaming.

Novità di quest’anno, il ’Taccuino dei Cammini 2024’, una guida in quattro lingue per esplorare gli otto cammini romagnoli.

Incontri con autori, mostre e musica dal vivo arricchiranno il programma del Festival creando un’atmosfera unic. Inoltre, si volgerà contemporaneamente la tradizionale sagra della porchetta di mora romagnola.

La serata di sabato 19 ottobre sarà animata dal concerto dei Santa Balera, che suoneranno il loro repertorio di liscio romagnolo nel parco dell’Osservanza alle ore 18.

Il programma sul sito web www.brisighella.org.