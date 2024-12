Camping Adria diventa più grande: in arrivo 112 piazzole

Il Camping Adria di Casalborsetti va verso un ampliamento della struttura, tra un centinaio di nuove piazzole, un nuovo parcheggio e nuovi servizi igienici, il tutto con un occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale. Come spiega l’ingegnere Francesco Pazzaglia, l’area di ampliamento supera i 53.400 metri quadrati dove verranno realizzate 112 nuove piazzole per tende, caravan e roulotte, di cui 15 con unità abitative mobili. L’accesso sarà da via Dulcamara e verranno anche realizzati un parcheggio a disposizione dei soli ospiti, la viabilità interna, le linee tecnologiche e un impianto di illuminazione. Oltre a a due gruppi di servizi igienici, ma senza ampliamento dei volumi edilizi che formano superficie coperta. Verrà mantenuta la vegetazione spontanea presente, arricchita da migliaia di nuovi alberi: in particolare 1.009 nel parcheggio, 1.578 nell’area delle piazzole e 680 nelle aree libere. L’area al momento non è ancora in possesso della società Camping Adria che ha però siglato una scrittura privata con gli attuali proprietari per garantire la compravendita.