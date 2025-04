Caos in centro. Ubriaco, dopo la zuffa dà in escandescenza

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri in centro a Ravenna. Erano da poco passate le 19 quando un uomo sulla trentina di nazionalità nigeriana, in preda ai fumi dell’alcol, prima si è azzuffato con un connazionale e poi ha dato in escandescenza tentando di aggredire una coppia di ragazzi arrivati in auto e prendendo a pugni le vetture che arrivavano in via Oriani.

Il caos, in cui fortunatamente non sono rimaste ferite altre persone oltre ai due uomini protagonisti della discussione finita a botte, che comunque non hanno riportato lesioni gravi, è scoppiato davanti all’ingresso del civico 41 della via del centro. Nella palazzina, in un appartamento al primo piano, abitano i due uomini che sono venuti alle mani. Non è ancora chiaro quali siano stati i motivi che li hanno portati prima a discutere e poi a colpirsi, riportando entrambi ferite alla testa. Secondo quanto riferito da una persona che era presente in zona nel momento in cui si sono svolti i fatti, intorno alle 19 di ieri all’interno dell’appartamento al primo piano del civico 41 di via Oriani si sono sentiti rumori di vetri rotti e urla sempre più forti. Così è partita la chiamata ai carabinieri.

Nel frattempo due uomini che abitano nell’appartamento al primo piano sono scesi in strada discutendo animatamente e colpendosi. Uno di loro, sulla trentina, visibilmente ubriaco, ha dato poi in escandescenza mettendosi in mezzo a via Oriani e prendendo a pugni le auto che si trovavano a passare in quel momento. L’uomo si è accanito in particolare su una vettura, a bordo della quale viaggiava una coppia di ragazzi che abita in zona, da cui ha sradicato il tergicristalli. In quel momento sono arrivati i carabinieri con tre auto che, non senza difficoltà considerando lo stato di agitazione dell’uomo, lo hanno immobilizzato e ammanettato. Poi è stato trasportato in ambulanza in ospedale per le cure del caso, mentre l’altro si era allontanato. Ora sarà compito dei militari ricostruire i fatti che hanno sconvolto una tranquilla domenica di primavera.

Milena Montefiori