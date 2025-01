Capodanno in volo. Lugo incantata dallo spettacolo di danza verticale

A Lugo il 2025 è arrivato in un volo. Non poteva essere diversamente nella città che ha dato i natali all’asso italiano dei cieli. Il volo è stato il tema dello spettacolo che ha tenuto con il naso all’insù le 3.000 persone che sono accorse davanti alla rocca estense sfidando il rigore di temperature tendenti al sottozero. Il freddo non ha minimamente impedito di assistere meravigliati alle varie esibizioni aeree di ‘Imparare a volare’, lo spettacolo di danza verticale ideato da Monica Maimone e prodotto da Festi Group. Cinque le scene che si sono susseguite, di cui tre sulla parete verticale della rocca in un gioco di luci, musica e danza.

A rendere ancor più coinvolgente l’esibizione, un giovanissimo Baracca si è manifestato tra il pubblico mentre era intento ad ammirare la discesa di un angelo dalle mura della rocca. Una palla gigante ha iniziato a rotolare tra le persone, illuminata da dentro, mentre si intravedevano le figure di persone librarsi al suo interno. Una ballerina ha volteggiato sospesa su una macchina scenica, mentre l’enorme gonna di una danzatrice faceva da schermo per le proiezioni oniriche di paesaggi visti in volo. "Abbiamo voluto proporre qualcosa di diverso e originale per accogliere il nuovo anno - hanno commentato la sindaca di Lugo, Elena Zannoni, e l’assessore alla cultura, Gianmarco Rossato - proponendo uno spettacolo che rendesse più piacevole l’arrivo del nuovo anno". In tanti erano presenti anche alle prove generali che si sono svolte in piazza il giorno prima, e il passaparola che ne è scaturito, anche grazie a molte foto diffuse via social ha fatto sì che la piazza si riempisse in attesa delle 23 della notte di capodanno, orario di inizio dello spettacolo.

La sensazione, girando tra il pubblico presente, è che lo spettacolo sia piaciuto veramente a tutti: un ottimo viatico in attesa del countdown che ha sancito gli ultimi attimi del 2024 con la proiezione di enormi numeri a scendere sulla facciata della rocca, con la scritta Buon Anno che ha poi campeggiato mentre ci si scambiava gli auguri e il dj set ha allietato i primi attimi di un 2025 arrivato, appunto, in volo. "Siamo stati molto soddisfatti della riuscita dell’evento - ha spiegato Rossato -. Qualcosa di diverso sia dai fuochi artificiali che si facevano un tempo, ma anche dai concerti degli ultimi anni".

Sul fronte della sicurezza e del decoro, non si sono registrati incidenti, solo qualche botto artigianale, ma nulla a che vedere con quanto accadeva negli anni passati. Anche l’ordinanza antivetro, con il divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro su tutta l’area del centro storico, sembra aver dato buoni risultati con una città che si è svegliata, dopo i festeggiamenti, bella e accogliente, pronta a librarsi in questo nuovo anno.

Matteo Bondi