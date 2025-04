Carabinieri forestali, open day alla scoperta di cervi e testuggini

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina promuove due open day

tra le Riserve Naturali dello Stato gestite dal Reparto di Punta Marina. Il primo appuntamento è per giovedì alle 9.30. Il punto di ritrovo sarà l’ingresso del Parco pubblico di Marina di Ravenna posto in via Zara. I carabinieri forestali accompagneranno i visitatori a conoscere il nucleo di cervo della Mesola che vive in pineta a Marina di Ravenna e successivamente ci si sposterà nell’attiguo “Centro Territoriale per l’Accoglienza di Animali Confiscati”, che ospita numerosi esemplari di testuggini, sia terrestri che palustri. Nel corso dell’escursioni saranno illustrate le diverse specie ospitate, le loro esigenze ed il loro ruolo negli ecosistemi.