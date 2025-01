Cardo gobbo, i corsi di cucina

Nel weekend del 25 e 26 gennaio a Cervia torna la festa dedicata al cardo locale, ortaggio dalle ottime proprietà depurative e antiossidanti. Nel centro storico la festa entra nel vivo con il mercatino e gli stand in cui sarà possibile acquistare e degustare prodotti realizzati con il cardo.

L’Academia del Cardo, poi, propone il Secondo circuito gastronomico (e tre corsi di cucina sull’ortaggio) che vede la partecipazione di otto ristoranti tra le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Si comincia venerdì 17 gennaio alla Locanda dei Salinari a Cervia, per continuare sempre a Cervia il 24 gennaio da Puro Enjoy e il 31 alle Officine del Sale. Poi si farà tappa nel Cesenate e ancora a Cervia e nel Riminese.

I corsi di cucina, invece, si svolgeranno alle Officine del Sale in via Evangelisti 2 a Cervia dalle 19 alle 21. Il 21 gennaio si parlerà di ‘Cardo Gobbo di Nizza Monferrato presidio Slow Food e bagna cauda-Cardo gobbo di Cervia e pesce azzurro’ con Slow Food Ravenna e gli agricoltori di Nizza Monferrato (30 euro). Il 28, invece, sarà la volta di ‘Cardo Gobbo di Cervia, salse, sughi e ripieni per pasta’ con il Molino Benini (30 euro) e infine il 4 febbraio di ‘Cardo Gobbo di Cervia, in pasticceria’ con il Molino Benini (30 euro). Per partecipare bisogna prenotare allo 0544.976565.