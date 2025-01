"C’è grande senso di aggregazione"

"Un’amica di mia madre nel 2003 le disse che vendevano la latteria e siamo venuti a vedere. All’epoca pensai che avrei lavorato qui una decina d’anni, poi sarei andato via. Invece sono ancora qui". Gianni Bartoletti è il titolare, insieme alla figlia Marika, della latteria all’angolo tra via Rasponi e via degli Spreti. "Siamo un punto di riferimento per il quartiere – dicono Gianni e Marika – come accadeva per le attività di una volta, quando questi erano anche luoghi di aggregazione. Ci conosciamo tutti ed è come se il tempo si fosse fermato. Di questo quartiere ci piace il fatto che è un quartiere, inteso nel senso più tradizionale del termine. Cosa dovrebbe migliorare? Ci vorrebbe più verde e c’è il problema dei parcheggi, sono troppo pochi".