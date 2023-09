Cervia città per la pace. Le iniziative in programma

La città di Cervia dal 1993 ha deliberato la propria “dichiarazione di Città per la Pace” ed ha aderito al Coordinamento Nazionale Enti locali per la Pace.

Cervia è anche Lead City per l’Italia di Mayors for Peace, un’organizzazione mondiale, nata nel 1982 per la volontà dell’allora sindaco di Hiroshima Takeshi Araki e ha aderito al “The European Chapter of Mayor for Peace”. "La nostra realtà – si legge nella nota del Comune – promuove da anni la cultura e l’educazione alla pace nel rispetto dei diritti umani e della solidarietà internazionale. Anche quest’anno il Comune di Cervia organizza alcuni eventi per unire la comunità all’insegna della cultura della non-violenza e per festeggiare insieme la Giornata Internazionale della Pace e quella del Disarmo".

Questi gli eventi in programma.

Dal 21 settembre al 14 ottobre Vetrina di libri sul tema della pace e del disarmo presso la Biblioteca Comunale Maria Goia. Giovedì 21 settembre ore 16.30 – “Che bella, la pace!”, Letture e laboratorio di origami per bambini dai 4 ai 10 anni, a cura di Caterina Comandini.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 0544 979266; mail: [email protected].