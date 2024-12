Che Spasso di Natale a Ravenna: eventi e laboratori in Centro Storico

Prende il via oggi il programma di ’Che Spasso di Natale! Ravenna Centro Storico’, organizzato dal Comitato Spasso in Ravenna con la collaborazione dell’amministrazione comunale.

Oggi dalle 15.30 alle 19, e martedì dalle 10.30 alle 12.30, in piazza del Popolo ci sarà ’L’Officina Creativa di Babbo Natale’, laboratori a tema natalizio per creare piccoli regali fai da te. Sarà possibile realizzare originali decorazioni con cui abbellire l’albero. Fino a lunedì, dalle 15.30 alle 19, sarà possibile incontrare Babbo Natale, mentre martedì Santa Claus sarà in piazza a Ravenna dalle 10.30 alle 12.30.

Il programma di piazza del Popolo prevede eventi riservati anche ai più grandi. Domani alle 16.30 andrà in scena ’Comedy Christmas Magic Show’ con Enrico Battaglia, mentre domenica alle 16.30 spazio al ’Paggio dei Clerici Vagantes’. Lunedì alle 17 evento musicale con il concerto ’Sound of Christmas’ di Claire Gaffa.

Gli eventi continueranno anche nei primi giorni del 2025. Sabato 4 gennaio alle 16.30 ’Street Magic Christmas’ con Enrico Battaglia, il 5 e 6 gennaio con BefAVIS, domenica con Billo Circus e lunedì con la Festa della Befana a cura di Avis e Pubblica Assistenza Ravenna.

Si protrarrà sin dopo Capodanno anche la rassegna ’Busker OFF’, sempre nel centro della città, con artisti di strada che presenteranno esibizioni a tema natalizio. Lunedì è in programma ’Il violinista canterino’, giovedì 2 gennaio ’Last Balkan Tango’ e venerdì 3 ’Mirabolanti volteggianti un tanto al kilo’.

Due appuntamenti anche a Borgo San Rocco per un pizzico di magia natalizia in un quartiere sempre molto propositivo e attento alle iniziative cittadine. Oggi ci sarà il ’Trampoliere a spasso per il Borgo’ dalle 17 alle 19, lunedì ’Spettacolo di Giocoleria’ dalle 17 sul sagrato della Parrocchia di San Rocco, pronta anch’essa ad accogliere le iniziative di questo Natale.

Da non dimenticare i tradizionali capanni natalizi, che compongono un quadro colorato attorno al grande albero di Natale sempre in piazza del Popolo, aperti dalle 10 alle 14 e dalle 15.30 alle 19.30 con dolci, prodotti tipici, prodotti alimentari da passeggio e tanto altro. E ancora la pista di ghiaccio JFK On ice in piazza Kennedy, dove fino al 19 gennaio si potrà pattinare o divertirsi con lo ’Scivolo ghiacciato’.