Cimitero, asta per l’assegnazione di una cappella

È stato pubblicato un avviso di asta pubblica per l’assegnazione in concessione per 90 anni di una cappella a schiera al cimitero urbano di Cervia. La struttura è stata edificata dal Comune con cinque loculi soprasuolo.

La tariffa base dell’asta è pari a 15.669,18 euro + Iva 10%, per 17.236,10 euro complessivi.

Tutte le informazioni per poter partecipare all’asta e le modalità con cui presentare domanda, nonché tutte le informazioni a essa relative sono disponibili consultando direttamente l’avviso pubblico sul sito web di Azimut https://www.azimut-spa.it/ita/Pubblicazioni/Cervia, presso l’albo pretorio del Comune di Cervia o presso la bacheca e gli ingressi principali del cimitero di Cervia.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato entro e non oltre le ore 12 del 13 dicembre 2024.

L’apertura delle offerte avrà luogo in seduta aperta al pubblico il 20 dicembre 2024 alle 12, presso la sede legale di Azimut Spa in via Trieste 90/A a Ravenna.

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio cimiteriale di Cervia, in via G. Di Vittorio 106, aperto al pubblico lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, tel. 0544.970903 o info@azimut-spa.it.