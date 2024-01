Cocoricò, storia di un locale mitico

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna “Finalmente è giovedì”. Oggi alle 18.30 e alle 21, sarà ospite al cinema Mariani di Ravenna,

il produttore Giacomo Benini per presentare il film Cocoricò Tapes per

la regia di Francesco Tavella. Il film, vietato ai minori di 14 anni, ripercorre gli anni d’oro del Cocoricò, discoteca aperta a Riccione nel 1989, l’anno della caduta del Muro di Berlino. Discoteca, ma anche molto di più: luogo di

trasgressione e libertà, segno del cambiamento dei tempi. Il regista

Francesco Tavella attinge a un piccolo patrimonio di filmati privati, di vhs ritrovate e permette agli spettatori di entrare in quel luogo, in quel tempio laico che accoglieva tutte le trasgressioni e tutte le differenze. Il Mariani si trova in via Ponte Marino 19.