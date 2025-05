Code ai passaggi a livello: "Disagi per i cittadini"

Problemi ai passaggi a livello, in particolare a quello di via Martiri Fantini. Il Comune da tempo ha evidenziato "le importanti probematiche". Dopo i lavori effettuati lo scorso anno da RFI, spiega l’amministrazione comunale, "si sono creati lunghi tempi di attesa di chiusura delle sbarre per il transito dei treni, con conseguente aumento del traffico e i notevoli disagi per la cittadinanza". L’amministrazione comunale "più volte" ha segnalato la situazione a RFI e al Prefetto per evidenziare il disservizio, "che sta causando notevoli difficoltà alla viabilità e alla circolazione, sopprattutto nelle ore di punta, nei giorni e nei ponti festivi in cui sono presenti anche numerosi turisti".

A inizio aprile il sindaco ha inviato un’ulteriore lettera al Prefetto, chiedendo la necessità di un intervento "rapido e risolutivo di RFI per limitare al minimo i disagi", evidenziando "le pesanti ricadute conseguenti, alla luce del significativo aumento del traffico previsto per le festività pasquali e per la stagione balneare, che vede la città passare da 30mila abitanti circa a 150/200mila". RFI ha risposto al Comune a fine aprile: "La trasformazione fa parte di un programma nazionale di RFI avente lo scopo di incrementare il livello di sicurezza della rete ferroviaria. La modifica ha comportato un incremento dei tempi di chiusura del passaggio a livello dell’ordine di alcuni minuti legato a situazioni tecnologiche non superabili che scaturiscono dalla necessità di proteggere adeguatamente la sede ferroviaria e, di conseguenza, gli utenti della strada. Sebbene tali azioni incrementino i tempi di chiusura del passaggio a livello, contemporaneamente riducono notevolmente il livello di rischio legato ad attraversamenti indebiti da parte di utenti della strada". In merito al passaggio a livello di via Martiri Fantini, RFI, "è intervenuta ottimizzando la gestione della circolazione ferroviaria in modo da tenere il più ridotti possibili i tempi di chiusura".

Notizie che il sindaco Mattia Missiroli e il vicesindaco Gianni Grandu hanno commentato così: "Dallo scorso anno, non appena terminati i lavori da parte delle Ferrovie, abbiamo ripetutamente segnalato a RFI e alle autorità, le problematiche dovute ai tempi di attesa dei passaggi a livello, pur non essendo di competenza del Comune. Più volte abbiamo evidenziato anche l’urgenza di trovare una soluzione per garantire una viabilità più fluida per i nostri cittadini e i nostri turisti. Nonostante la risposta poco risolutrice di RFI continueremo a sollecitare affinché si possano trovare alternative per risolvere la situazione". "I disagi colpiscono duramente cittadini, turisti e imprese", dichiara Francesco Magnani, presidente Cna di Cervia.