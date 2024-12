Colapesce e Dimartino a Cervia

Colapesce e Dimartino, duo emergente della scena musicale italiana autore di vanzoni come ’Musica leggerissima’, torna sul palco con l’Orchestra La Corelli per la data di un nuovo tour. Appuntamento alle ore 21 di martedì 14 gennaio al teatro comunale ’Walter Chiari’ di Cervia. Biglietti con prezzi che vanno ai 10 ai 20 euro, già disponibili per la prevendita su Internet sul sito Oooh.events.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Vivo Concerti, associazione Italiana Musica dal Vivo, Picicca MGMT, 42 Records, e Dischi Numero 1.