Comico, al via la campagna abbonamenti

Da domani mattina è possibile abbonarsi alla stagione di teatro comico 2023 dell’Alighieri di Ravenna. La campagna degli abbonamenti infatti parte domattina e proseguirà fino a sabato 28 gennaio dalle 10 alle 13 (domenica 22 gennaio esclusa e con rientro pomeridiano giovedì 26 gennaio dalle 16 alle 18).

La stagione prenderà il via lunedì 6 febbraio alle 21 con lo spettacolo ’Coppia aperta quasi spalancata’, il celeberrimo testo di Dario Fo e Franca Rame sui rapporti di coppia, portato in scena da Chiara Francini e Alessandro Federico. Si prosegue con Ale e Franz e il loro ’Comincium’ (il 6 marzo alle 21) e con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio e Max Pisu, protagonisti della commedia degli equivoci ’Pigiama per sei’ (il 4 aprile sempre alle 21). La chiusura del cartellone è affidata a Paolo Cevoli con il suo nuovo spettacolo ’Andavo ai 100 all’ora’, in scena il 2 maggio alle 21.

Il prezzo degli abbonamenti, acquistabili al botteghino del teatro Alighieri, variano da 40 a 98 euro in base al settore prescelto e all’età dell’acquirente. Eventuali disponibilità di biglietti, residue dalle campagne abbonamenti, saranno acquistabili da lunedì 30 gennaio 2023 alla biglietteria del teatro Alighieri dalle 10 alle 13 festivi esclusi (e il giovedì anche dalle 16 alle 18), online sul sito www.teatroalighieri.org oppure agli uffici Iat di Ravenna e Cervia e in tutte le filiali de La Cassa di Ravenna SpA. Nelle sere di spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti dalle 20.

Prenotazioni telefoniche (nei giorni e negli orari di prevendita) al numero 0544 249244.

Per informazioni: 0544 249244 oppure www.accademiaperduta.it o www.teatroalighieri.org.