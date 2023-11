Con la festa a Conselice chiuse le iniziative d’estate dell’Asp

Le feste d’estate nelle strutture gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna si sono concluse in ottobre con un’iniziativa presso la Casa residenza per anziani di Conselice Jus Pascendi. La festa, che ha proposto buon cibo, musica con Attilio e animazione per gli ospiti ma anche un importante momento di solidarietà, ha visto la partecipazione per l’Asp dell’amministratrice unica Emanuela Giangrandi, della direttrice Monica Tagliavini e della responsabile di struttura Nadia Samorini. È intervenuto inoltre il vicesindaco di Conselice Gian Franco Fabbri. L’evento è stata anche l’occasione per la presentazione delle apparecchiature acquistate grazie alle donazioni giunte alla Jus Pascendi dalla Pro loco e dall’associazione Federcaccia di Conselice. La Pro loco di Conselice ha raccolto i fondi da due Pro loco della Lombardia: Casorate Campese, con le cui donazioni sono state acquistate una carrozzina basculante e un carrello a venti ripiani per la distribuzione della biancheria; Sordio, grazie alla quale sono stati acquistati un materasso antidecubito, un letto elettrico e una carrozzina basculante. Per la Pro Loco di Conselice era presente la consigliera Diana Venturini. Con la donazione dell’associazione Federcaccia sono stati invece acquistati un elettrocardiografo, un aspiratore a batteria e un dispositivo per i trattamenti Tens.