"Con la strada chiusa clienti calati del 20%. Ma le spese pesano quanto prima"

Danilo Marchiani, titolare del ristorante ’Radicchio rosso’, il suo locale è a pochi passi da Porto Fuori. Anche lei sente l’effetto della chiusura di via Stradone?

"La situazione è davvero critica. Gli esercenti del paese sono in difficoltà, e gli incassi sono calati anche per me. Diversi clienti non vengono più perché per tornare a Porto Fuori dovrebbero fare un percorso di oltre 10 chilometri più lungo. E li capisco, farei così anche io se fossi in loro. Inoltre di recente ci sono state diverse chiusure, e mai che siamo stati avvisati..."

Quanto è calato il suo lavoro?

"Diciamo che su 20 clienti di prima ora ne arrivano 10/12. Direi che c’è stato un calo del 20%, a occhio e croce, ma cerco di non farci troppo i conti... O mi innervosisco. Anche perché le spese per utenze e dipendenti sono sempre le stesse, ovviamente".

Cosa le dicono i suoi clienti di Porto Fuori?

"Eh, non li vedo più così spesso. Tempo fa è venuta una persona che generalmente era qui minimo 2/3 volte alla settimana. Mi ha detto: ’Come faccio a venire qua ora che devo fare un gran giro?’. E non immagino i disagi di chi vive a Porto Fuori e la mattina deve andare al lavoro. Un ponte così, con le tecnologie di oggi, doveva essere pronto in due mesi".

Ora si avvicina la stagione estiva...

"Esatto. Da me spesso la gente si fermava al ritorno: stava in spiaggia a Lido Adriano, poi al rientro il ristorante era di strada. Ora non più".

