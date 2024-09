Concerto al Mausoleo di Teodorico. Musica antica con i La Pifarescha

Appuntamento serale, domani alle 21 al Mausoleo di Teodorico, in via delle Industrie 14, a Ravenna. A immergere il pubblico dentro la fascinosa dimensione della musica del Medioevo e del Rinascimento sarà La Pifarescha, uno dei principali ensemble presenti nel panorama internazionale della musica antica per fiati, nato come formazione di alta cappella, organico strumentale di fiati e percussioni diffuso con il nome di Piffari in tutta l’Europa del Medioevo e Rinascimento. Il gruppo è composto da Marco Ferrari, Stefano Vezzani, Mauro Morini, David Yacus, Gabriele Miracle, Fabio Tricomi, Michele Santi, Bruno Bocci. Le musiche saranno di Mesomedes di Creta, Paolino d’Aquileia, J. Martini, J. Desprez, A. Caprioli, L. Senfl, Anonimi XV e XVI sec, M.von Hessen, F. Bendusi, P. Phalèse, G. Fantini, Kodex Cajoni. Ingresso gratuito.