Concerto di Laura Pausini, oltre metà Solarolo ha già il pass

Tutti in fila in Comune per ritirare i biglietti del concerto che Laura Pausini regalerà alla sua Solarolo il 18 giugno allo stadio locale alle ore 18. E oltre metà della cittadina (4.300 residenti) ha già il biglietto, si è infatti intorno a quota 2.500 tagliandi mentre oggi si terrà l’ultima mattinata di distribuzione degli inviti. Ma anche ieri mattina i cittadini continuavano ad arrivare per ritirare i biglietti – cartoline rosse con l’immagine di Laura Pausini – per il loro nucleo famigliare.

C’è grande soddisfazione da parte del sindaco Stefano Briccolani: "Credo fosse quello che Laura voleva, una grande festa per tutto il paese – spiega –, siamo contenti per questa partecipazione". Qualcuno ha osservato con rammarico che alcune famiglie saranno divise. C’è chi ha per esempio il figlio che si è trasferito a Faenza che non potrà partecipare: "Le regole purtroppo andavano messe – spiega il sindaco – perché questa era l’idea e anche come capienza dovevamo mettere un limite. Se facessimo eccezioni sarebbe poi ingiusto per tutti gli altri. Quindi il concerto sarà solo per gli attuali residenti di Solarolo".

Oggi si tiene l’ultima distribuzione di pass – riservata unicamente agli attuali residenti a Solarolo –: la distribuzione avviene al primo piano del municipio. E gli orari dell’ultimo giorno sono dalle 9.30 alle 14.

Il concerto gratuito del 18 giugno non sarà l’unico, il giorno prima se ne terrà un altro dedicato ai soli iscritti al fan club, con la capienza limiitata a 4.800 spettatori.

Proseguono intanto i lavori per la realizzazione del museo dedicato alla cantante nella sede proprio del fan club. Ma ci vorranno ancora alcuni mesi prima che possa essere inaugurato.