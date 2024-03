Conselice, contributi dal Comune alle associazioni

Anche quest’anno il Comune di Conselice darà contributi alle associazioni iscritte al registro comunale degli enti del terzo settore. Il bando per il 2024 è stato pubblicato ieri.

Per quest’anno l’amministrazione comunale ha messo a disposizione nel proprio bilancio 25mila euro da destinare all’associazionismo (circa 4mila in più rispetto al 2023), suddivisi per ambiti: 16mila euro per attività socio-assistenziali e culturali, tutela dell’ambiente e sviluppo dell’economia e 10mila euro per il mondo dello sport.

Per quanto riguarda i criteri di assegnazione dei contributi, la novità di quest’anno è la valorizzazione di attività indirizzate alla ripresa psicologica e di socialità del singolo cittadino e della comunità nel post alluvione. Restano inoltre validi gli otto criteri individuati anche nei bandi degli anni precedenti: la partecipazione a iniziative e progetti promossi dall’amministrazione comunale o in coerenza con piani comunali o sovracomunali in settori ritenuti strategici e prioritari; il carattere innovativo delle proposte; la coerenza delle proposte col quadro complessivo delle attività (per evitare sovrapposizioni e duplicazioni, secondo uno spirito di sussidiarietà pubblico-privato e un uso razionale delle risorse); le iniziative promosse, realizzate o coordinate da più soggetti; la capacità di reperire forme di autofinanziamento e utilizzo del volontariato per le iniziative; la qualità e articolazione dei progetti in rapporto alle esigenze del territorio; essersi dimostrati affidabili, puntuali e diligenti nelle rendicontazioni e nell’utilizzo di beni della comunità in occasione di precedenti contributi; la realizzazione di attività dedicate ai più deboli (anziani, bambini, disabili, stranieri).

Le associazioni hanno tempo per accedere al bando fino alle 13 di venerdì 29 marzo. Ognuina può presentare una sola domanda, da consegnarsi a mano all’ufficio Protocollo (via Garibaldi 14, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) o tramite Pec all’indirizzo pg.comune.conselice.ra.it@legalmail.it. Il bandoè disponibile in municipio e sul sito del Comune di Conselice. Per info: Virginia Nicoletti, 0545 986957, nicolettiv@comune.conselice.ra.it.