Conselice, ecco i volontari

Due presentazioni in una. L’incontro che si svolgerà questa sera alle 20,30 al centro civico Pellegrini in piazza Foresti a Conselice consentirà di presentare alla cittadinanza il nuovo piano di protezione civile e il neo costituito gruppo comunale sempre di Protezione Civile. Un nucleo di volontari era già presente ma l’alluvione del maggio 2023 ha reso evidente la necessità di integrarlo con nuovi apporti per ampliarne la funzionalità e, soprattutto, la capacità di intervento. Durante la serata, oltre alla presentazione dei nuovi volontari, saranno illustrati gli strumenti al momento disponibili per fronteggiare le emergenze. I neo volontari di Protezione Civile sono circa 30, tutti residenti a Conselice e nei mesi scorsi si sono formati partecipando al corso base organizzato dal coordinamento.

m.s.